Nuovo difensore Milan tutte le piste in piedi per il calciomercato di gennaio

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Tra le possibilità ci sono Federico Gatti della Juventus e Kim Min-Jae del Bayern Monaco, ma non sono le sole piste seguite dal club. La rosa rossonera potrebbe quindi vedere un nuovo innesto nelle prossime settimane, in linea con le esigenze tecniche e di bilancio della squadra.

Il Milan è alla ricerca di un difensore in questo calciomercato invernale. Massimiliano Allegri vorrebbe Federico Gatti (Juventus) o Kim Min-Jae (Bayern Monaco), ma non sono gli unici. Facciamo il punto su tutti i nomi cercati dal Diavolo o proposti.

