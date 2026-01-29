Calciomercato tre piste per il nuovo difensore del Milan | l’ultimo nome è quello di Aké

Il Milan pensa già al rinforzo in difesa. Dopo aver puntato Dragusin, ora si aggiunge Nathan Aké del Manchester City. Il club rossonero sta lavorando per portarlo a Milano, cercando di accelerare le trattative in questa finestra invernale. Aké, 28 anni, è uno dei nomi caldi per rinforzare la linea difensiva dei rossoneri.

Mancano cinque giorni pieni alla fine del calciomercato invernale e il Milan rimane ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per completare l'organico rossonero. Una ricerca non facile, perché, da un lato, il Milan cerca delle occasioni - ovvero giocatori che possono muoversi a costi praticamente inesistenti o quasi - e, dall'altro, che siano calciatori in grado di migliorare la squadra. Oltretutto, serve un profilo che possa integrarsi subito nel sistema di gioco di Allegri. Va da sé come la corsa per il posto di nuovo difensore del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato sia tutt'altro che semplice.

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio.

Dopo aver concluso l’acquisto di Füllkrug, il Milan indirizza ora le proprie attenzioni alla difesa.

