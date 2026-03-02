Calcio serie C tutto confermato | il Perugia va in ritiro
Il Perugia ha deciso di andare in ritiro per preparare le prossime partite contro Livorno e Pontedera. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha optato per questa strategia prima di affrontare gli incontri decisivi della stagione. La squadra si concentrerà intensamente negli allenamenti e nelle sessioni di preparazione, lasciando da parte le normali attività quotidiane.
Dalle parole si passa ai fatti. Anzi, più precisamente alle maniere forti.Il Perugia, al fine di preparare al meglio le decisive (e non solo per la squadra) partite contro Livorno e Pontedera, andrà in ritiro.Il provvedimento del club, preso per tentare in tutti i modi raddrizzare un andamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Tedesco: "Ho ritrovato il mio Perugia"
