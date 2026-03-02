Calcio serie C tutto confermato | il Perugia va in ritiro

Il Perugia ha deciso di andare in ritiro per preparare le prossime partite contro Livorno e Pontedera. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha optato per questa strategia prima di affrontare gli incontri decisivi della stagione. La squadra si concentrerà intensamente negli allenamenti e nelle sessioni di preparazione, lasciando da parte le normali attività quotidiane.