Calcio Napoli allarme Lobotka | sovraccarico muscolare e presenza a rischio contro il Torino

Il centrocampista slovacco del Calcio Napoli ha un problema muscolare che potrebbe impedirgli di scendere in campo nell’anticipo di venerdì sera contro il Torino. Il giocatore presenta un sovraccarico muscolare e la sua presenza nella partita è a rischio, secondo quanto riferito dal club. La squadra di Antonio Conte si prepara a valutare le condizioni prima di definire la formazione.

Nuovo problema fisico per la squadra di Antonio Conte: il centrocampista slovacco potrebbe saltare l’anticipo di venerdì sera contro il Torino. Lo staff del Calcio Napoli valuta la situazione con prudenza. Nonostante alcune notizie positive sul fronte dei recuperi, in casa Calcio Napoli arriva un nuovo grattacapo per Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra potrebbe infatti dover fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti per la prossima partita di campionato. Il centrocampista Stanislav Lobotka è infatti in forte dubbio per l’anticipo di venerdì sera contro il Torino. Il regista slovacco avrebbe accusato un problema muscolare che mette seriamente a rischio la sua presenza nella gara. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, allarme Lobotka: sovraccarico muscolare e presenza a rischio contro il Torino Lobotka Napoli, allarme per Conte: fastidio muscolare e presenza in forte dubbio contro il TorinoMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la... Leggi anche: Lobotka si è fatto male a Verona: sovraccarico muscolare. Conte perde anche lui Contenuti e approfondimenti su Calcio Napoli Temi più discussi: Allarme Lobotka, per il Torino è a rischio: Conte ha già scelto il sostituto – CdS; ALLARME LOBOTKA PER IL NAPOLI! SKY: FASTIDIO MUSCOLARE, A RISCHIO PER IL TORINO; Tegola Napoli: guai muscolari per Lobotka, Torino a rischio; Lobotka si ferma, cambio in regia. Napoli, a Verona l'infortunio di Lobotka. Cosa è successo al BentegodiCome si è fatto male Stanislav Lobotka? Emergono dei nuovi dettagli sull'infortunio subito dal forte centrocampista degli azzurri. areanapoli.it Napoli, nuovo allarme in mediana: Lobotka in dubbio per il TorinoBrutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla sfida contro il Torino in programma venerdì allo stadio Maradona. Stanislav Lobotka è infatti alle prese con un fastidio muscolare emerso nell’ultima ... napolipiu.com Leggi la notizia : https://vivicentro.it/calcio-napoli/napoli-conte-questa-stagione-mi-ha-migliorato-sono-un-allenatore-piu-forte/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. x.com