Calcio il Ravenna comincia l' anno con un pareggio | finisce senza reti il derby col Forlì

Il derby della Ravegnana tra Ravenna e Forlì si conclude con un pareggio a reti inviolate. La partita, disputata al Benelli, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe le parti. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e l’andamento combattuto del match, aprendo il nuovo anno con un punto per entrambe le formazioni.

Il derby della Ravegnana finisce senza reti. Al Benelli il Ravenna, in una partita a ritmi alti e con occasioni da entrambe le parti, viene fermato sullo 0-0 dal Forlì. La capolista Arezzo domenica in caso di vittoria col Pontedera si porterebbe a +4 sui giallorossi, che domenica prossima saranno.

