Rui Patricio dice addio al calcio | l’ex portiere della Roma si ritira a 37 anni

Rui Patricio, ex portiere della Roma, si ritira dal calcio professionistico all'età di 37 anni. La decisione, annunciata dalla Federcalcio portoghese, conferma una scelta attesa da settimane e segna la fine di una carriera ricca di successi e momenti memorabili nel mondo del calcio.

A 37 anni, Rui Patricio ha deciso definitivamente di dire addio al calcio giocato. L’annuncio arriva dalla Federcalcio portoghese e conferma una scelta nell’aria da settimane. La cerimonia d’addio è prevista per venerdì 12 dicembre. L’ex Roma, accostato nelle scorse settimane al Parma per sostituire l’infortunato Suzuki, ha scelto di non tornare in Serie A e di chiudere così la sua carriera. I numeri in maglia giallorossa: presenze e risultati. Arrivato nel luglio del 2021, Rui Patricio ha collezionato 129 presenze con la Roma, registrando 48 clean sheet. Con i giallorossi ha conquistato la Conference League 20212022, giocando la finale contro il Feyenoord da titolare e protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it