Lazio-Genoa 3-2 Cataldi al 100' decide su calcio di rigore

La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Cataldi trasforma un rigore al 100’ e consegna tre punti agli uomini di Sarri. La partita si era complicata con il Genoa che aveva recuperato due gol e aveva ripreso fiducia, ma alla fine i biancocelesti sono riusciti a mantenere il vantaggio e a tornare a casa con la vittoria.

AGI - Un rigore realizzato da Cataldi al 100' regala alla Lazio tre punti d'oro contro un Genoa mai domo costretto ad arrendersi all' Olimpico per 3-2 dopo essere stato sotto per 2-0. All' Olimpico succede tutto nel secondo tempo, prima con le reti biancocelesti di Pedro e Taylor, poi con le due marcature degli ospiti firmate da Malinovskyi e Vitinha. Al decimo minuto di recupero, poi, il rigore di Cataldi consegna i tre punti ai padroni di casa. Avvio di gara sottotono. Squadre spente in avvio di gara, un po' come il clima dell' Olimpico per via dell'assenza dei tifosi laziali in curva. I 22 in campo alzano i giri del motore dopo il primo quarto d'ora, ma la prima vera occasione arriva al 35', quando Malinovskyi pesca Vitinha in area, neutralizzato dall'uscita di Provedel. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lazio-Genoa 3-2, Cataldi al 100' decide su calcio di rigore Approfondimenti su Lazio Genoa La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100′ La Lazio vince 3-2 all’ultimo secondo contro il Genoa in un Olimpico vuoto. Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Gli highlights di Lazio-Genoa 3-2; La Lazio risorge nel recupero, il Genoa lotta, ma viene sconfitto da 3-2; Festival dei rigori all'Olimpico: l'ultimo lo segna Cataldi al 100'. Genoa beffato, la Lazio riparte; Pagelle di Lazio-Genoa 3-2: giochi di mano all'Olimpico. Il rigore decisivo è quello di Cataldi. La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100?In un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi contro Lotito, la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor ma viene rimontata: Malinovskyi e Vitinha firmano il ... fanpage.it Lazio-Genoa 3-2, pioggia di rigori nell'Olimpico desertoTre penalty assegnati dall'arbitro Zufferli, decide quello di Cataldi al 100' nello stadio vuoto per la contestazione dei tifosi biancocelesti ... adnkronos.com SERIE A I Lazio batte Genoa 3-2 con un rigore di Cataldi al 90'+10 CRONACA e FOTO nell'anticipo che ha aperto la 23esima giornata #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/30/lazio-batte-genoa-3-2-con-un-rigore-al-9010-cronaca-e-foto_ - facebook.com facebook #Sarri diretta dopo #Lazio- #Genoa: interviste e conferenza stampa live x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.