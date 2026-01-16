Calcio a 5 la Futsal Cesena non sa più vincere | contro il Lecco il quarto ko di fila

La Futsal Cesena ha subito la sua quarta sconfitta consecutiva, perdendo 1-5 contro il Lecco in trasferta. La squadra non riesce a trovare continuità di risultati e si trova in una fase difficile del campionato. La sconfitta contro il Lecco, che si è vendicato della sconfitta dell’andata, evidenzia le criticità attuali e la necessità di un'immediata risalita.

Non riesce più a far punti la Futsal Cesena, che questa sera è stata sconfitta a domicilio dal Lecco per 1-5, che si vendica dunque della sconfitta subita nel girone d’andata. Nel primo tempo partono meglio gli ospiti che sfiorano la rete in diverse circostanze, ma uno straordinario Montalti nega. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: La Futsal Cesena torna a vincere: l’Elledì va ko 6-3 Leggi anche: Calcio a 5, per il Palermo futsal club ko interno contro il Pioppo Futsal Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Futsal Cesena a Padova. Primo esame di maturità; CALCIO A 5: Cesena sconfitto dal Petrarca e superato in testa alla classifica | VIDEO; Calcio a 5 Serie A2 Elite girone A. Verso il big match Cesena-Lecco; Futsal Cesena verso il Friday Night: domani al PalaPaganelli arriva il Lecco. Calcio a 5, la Futsal Cesena non sa più vincere: contro il Lecco il quarto ko di fila - Il Lecco conquista così momentaneamente la vetta della classifica e la Futsal Cesena subisce la quarta sconfitta consecutiva ... cesenatoday.it

Calcio a 5 B. Futsal Academy chiamata a mantenere il passo dell’Ardea - La Pisana Roma La seconda giornata del girone di ritorno vede la Futsal ripartire da dove era iniziata la lunga cavalcata in campionato, frutto della prima vittoria ... trcgiornale.it

Calcio a 5, l'obiettivo è macinare punti: il Forlì ospita il Futsal Ponte Rodoni - L’unico precedente stagionale sorride ai forlivesi, vittoriosi all’andata in trasferta con il punteggio di 6- forlitoday.it

Calcio a 5, il Messina Futsal sul campo della Junior Domitia nella seconda trasferta consecutiva - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.