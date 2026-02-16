Giovani e alcol | cresce il zebra striping alternanza tra bevande per un consumo più consapevole e sicuro
Il fenomeno dello “zebra striping” tra i giovani nasce dall’intento di bere in modo più responsabile, alternando drink diversi per ridurre i rischi. Questa pratica, sempre più diffusa tra gli adolescenti, coinvolge spesso l’uso di colori vivaci e pattern distintivi nelle bevande, per ricordarsi di non eccedere. Le serate tra amici diventano così più sicure, con una maggiore consapevolezza sui propri limiti.
Giovani e alcol: la nuova tendenza dello “zebra striping” e l’attenzione al benessere. Un cambiamento sottile, ma significativo, sta ridisegnando le abitudini alcoliche degli italiani, soprattutto tra i più giovani. Non si tratta di un abbandono totale dell’alcol, ma di un approccio più flessibile e consapevole che si manifesta attraverso nuove tendenze come l’alternanza tra bevande alcoliche e analcoliche – soprannominata “zebra striping” – e la crescente popolarità del “Dry January”. I dati più recenti di Circana indicano una crescente attenzione alla moderazione e al benessere nel consumo di bevande.🔗 Leggi su Ameve.eu
Operazione "Capodanno sicuro", feste in piazza con "botti zero", stop ad alcol e bevande in vetro e lattine. A Perugia vietati anche i droni
Per garantire un Capodanno sicuro, molte città umbre, tra cui Perugia, Terni, Bastia Umbra, Foligno e Spoleto, hanno adottato misure specifiche.
