Operaio cade da 2 metri di altezza mentre ripara una grondaia | 44enne gravissimo al Maggiore di Parma

Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa due metri mentre riparava una grondaia in un capannone. L'incidente si è verificato questa mattina in un'area industriale di Parma, lasciando l'uomo esanime sul posto. I soccorsi intervenuti sul luogo hanno trasportato il lavoratore d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove ora si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

È ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma l'uomo di 44 anni, caduto da circa due metri di altezza mentre effettuava lavori di sistemazione di una grondaia all'esterno di un capannone. Il grave incidente sul lavoro si è verificato a Mancasale, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni il 44enne, caduto per cause accidentali, sarebbe stato intubato sul posto dai sanitari del 118 - arrivati in pochi minuti - e poi trasportato con l'elisoccorso a Parma. Le condizioni dell'uomo sono parse da subito molto gravi. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti della Questura e gli operatori della medicina del lavoro.