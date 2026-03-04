Buitrago elogia Tiberi dopo la vittoria al Trofeo Laigueglia | Lavoro perfetto

Buitrago ha elogiato Tiberi dopo la vittoria al Trofeo Laigueglia, sottolineando il suo lavoro perfetto durante la corsa. La Bahrain-Victorious ha ottenuto un risultato importante in Liguria, con due dei suoi corridori piazzati nei primi tre posti. La gara, seconda prova della Coppa Italia, si è conclusa con un successo significativo per la squadra, che ha dimostrato grande compattezza e determinazione.

una giornata di successo in liguria per la Bahrain-Victorious, con due corridori nei primi tre al Trofeo Laigueglia 2026, seconda prova della Coppa Italia delle Regioni. la corsa ha evidenziato una gestione accurata della squadra e una fase conclusiva in cui è emersa la capacità di colpire al momento giusto senza lasciar spazio alle fughe avversarie. la vittoria è andata a Santiago Buitrago, atleta colombiano classe 1999, che torna al successo dopo oltre un anno. alle sue spalle si è classificato Romain Gregoire (Groupama-FDJ), seguito dal compagno di squadra Antonio Tiberi. un distacco significativo ha chiuso la gara e segnato il ritorno alla vittoria dell'atleta sudamericano.