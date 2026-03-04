Trofeo Laigueglia 2026 Santiago Buitrago ringrazia Tiberi | Ha fatto un gran lavoro è stato perfetto

Durante il Trofeo Laigueglia 2026, una giornata importante per la Bahrain-Victorious, due dei loro corridori si sono piazzati nelle prime tre posizioni. Santiago Buitrago ha espresso pubblicamente gratitudine a Tiberi, sottolineando il suo contributo con parole di apprezzamento per il suo lavoro. La corsa si è svolta in Liguria, segnando una tappa significativa della seconda prova della Coppa Italia delle Regioni.

Giornata trionfale in Liguria per la Bahrain-Victorious, che ha piazzato due corridori nelle prime tre posizioni al termine del Trofeo Laigueglia 2026, seconda prova stagionale della Coppa Italia delle Regioni. La vittoria è andata al colombiano Santiago Buitrago, che si è imposto per distacco tornando al successo dopo oltre un anno e precedendo al traguardo il francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) ed il compagno di squadra azzurro Antonio Tiberi. “Sono molto contento di iniziare l’anno così. Oggi siamo stati bravissimi a tenere chiusa la corsa con la squadra, sapevamo che non sarebbe stato facile controllare ma ci siamo riusciti. Poi con Antonio abbiamo visto che avremmo potuto fare la differenza in salita e ci abbiamo provato. 🔗 Leggi su Oasport.it

