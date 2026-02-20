Confermate Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi L’Ucraina boicotterà la Cerimonia d’apertura
La decisione dell’Ucraina di non partecipare alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva da motivazioni politiche, mentre gli atleti ucraini gareggeranno come previsto. La scelta riguarda la presenza all’evento inaugurale che si svolge venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, dove si terrà anche la cerimonia di chiusura. La partecipazione delle delegazioni di Russia e Bielorussia è stata invece confermata. La manifestazione sportiva si svolge tra tensioni e polemiche internazionali.
La delegazione dell’Ucraina non prenderà parte alla Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, che ospiterà anche la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, ma i suoi atleti gareggeranno regolarmente. Questa la decisione comunicata dal Ministro dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, in risposta alla scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere a 10 atleti russi e bielorussi di gareggiare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere. Alla Russia sono stati assegnati in totale 6 posti: due nello sci alpino (1 maschile, 1 femminile), due nello sci di fondo (1 maschile, 1 femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili).🔗 Leggi su Oasport.it
