Confermate Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi L’Ucraina boicotterà la Cerimonia d’apertura

La delegazione dell’Ucraina non prenderà parte alla Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, che ospiterà anche la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, ma i suoi atleti gareggeranno regolarmente. Questa la decisione comunicata dal Ministro dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, in risposta alla scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere a 10 atleti russi e bielorussi di gareggiare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere. Alla Russia sono stati assegnati in totale 6 posti: due nello sci alpino (1 maschile, 1 femminile), due nello sci di fondo (1 maschile, 1 femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili).🔗 Leggi su Oasport.it

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere. L'indignazione di Kiev. «Scandaloso, non parteciperemo alla cerimonia d'apertura»Alle Paralimpiadi di Milano Cortina – che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo – sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il ... ilmessaggero.it

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrario ... tg24.sky.it

Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace.L'Italia contraria gli atleti di Mosca alle paralimpiadi, l'ambasciata: "Offende gli atleti". Intelligence ucraina: colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Pskov