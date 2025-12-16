Il ciclismo su pista si prepara a essere tra gli sport principali alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con dodici medaglie in palio, suddivise in sei discipline per genere. Questi eventi rappresentano una delle principali attrazioni dell'edizione, attirando atleti di tutto il mondo pronti a competere ai massimi livelli per conquistare il prestigioso titolo olimpico.

© Oasport.it - Ciclismo su pista, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il ciclismo su pista sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove verranno messi in palio ben dodici titoli (sei per genere): team sprint, sprint, keirin, inseguimento a squadre, madison, omnium. Al Velodromo della località statunitense saranno impegnati 190 atleti (non sono previste quote minime per il Paese ospitante e wild-card assegnate dalla Tripartite Commission). Il regolamento prevede che una Nazione possa partecipare all’evento con massimo otto ciclisti e otto cicliste, con una divisione massima per specialità di questo tipo: una squadra di quattro atleti nel team pursuit, una coppia nella madison, un atleta nell’omnium, due atleti nella sprint, due atleti nel keirin, una squadra di tre atleti nel team sprint. Oasport.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lizzola Coppa Italia Snowboard intervista a Marco Mazzonelli

Video Lizzola Coppa Italia Snowboard intervista a Marco Mazzonelli Video Lizzola Coppa Italia Snowboard intervista a Marco Mazzonelli

Ciclismo su pista, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 - Il ciclismo su pista sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove verranno messi in palio ben dodici titoli (sei per genere): team ... oasport.it