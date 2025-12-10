Jacobs punta Los Angeles 2028 | Voglio ritrovare la scintilla

Fred Jacobs, atleta di spicco, annuncia il suo obiettivo di tornare a brillare ai Giochi di Los Angeles 2028. Dopo un periodo di riflessione, desidera ritrovare la passione e la motivazione che lo hanno sempre contraddistinto. Un percorso di rinascita e determinazione per riprendere il suo posto tra i protagonisti dello sport internazionale.

Bologna, 10 dicembre 2025 – A volte la luce si spegne e serve staccare la spina, allontanarsi per poi ritrovarsi. Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo 2021 sia sui 100 metri che nella staffetta, ha vissuto un periodo difficile, partito a gennaio con una brutta vicenda di spionaggio che ha coinvolto Giacomo Tortu, il fratello di Filippo, poi con una serie di leggeri infortuni che ne hanno pregiudicato le prestazioni e i risultati. Sui livelli di Tokyo ha sempre fatto fatica a tornare, Jacobs, nonostante cambi di allenatore, il trasferimento negli States, la ricerca di nuovi stimoli. Recentemente, Marcell aveva dichiarato che la voglia di scendere in pista e allenarsi era venuta meno, un peso che si è sommato a tutto il resto, quasi come se fosse preludio a un ritiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jacobs punta Los Angeles 2028: “Voglio ritrovare la scintilla”

"Se ritrovo la scintilla non è per un anno ma per tre: l'obiettivo qualora si ricominciasse è andare a Los Angeles 2028. Ma devo essere nelle migliori condizioni": Marcell Jacobs ha abbandonato i propositi di ritiro e punta ai prossimi Giochi. #ANSA ansa.it/sito/n Vai su X

Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi

Marcell Jacobs punta gli Europei, 'sarebbe il terzo di fila' - C'è un campionato europeo e sarebbe il terzo di fila, una bella motivazione". Riporta ansa.it