Piombino brindisi di Capodanno con rissa | volano calci e sedie aggredita una pattuglia della guardia di Finanza Il Silf | Inaccettabile

A Piombino, il brindisi di Capodanno si è trasformato in una scena di tensione, con rissa e aggressioni, incluso un attacco a una pattuglia della Guardia di Finanza. Il Silf ha condannato l’accaduto come inaccettabile. La serata, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa, si è conclusa in modo diverso, evidenziando le problematiche di sicurezza e ordine pubblico durante le celebrazioni di fine anno.

Avrebbe dovuto essere una serata di festa per salutare il 2025 e brindare al nuovo anno con i migliori propositi. E invece la notte di San Silvestro si è trasformata in una violenta rissa nel pieno centro di Piombino, coinvolgendo decine di giovanissimi che, intorno alle 2, per futili ragioni.

