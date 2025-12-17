Olio contraffatto Cia Puglia | Un plauso ai militari della Guardia di Finanza
L'olio contraffatto rappresenta una minaccia per il settore e i consumatori. La Guardia di Finanza di Brindisi ha condotto un'importante operazione, smascherando un tentativo di frode che danneggiava produttori e utenti. Un plauso ai militari per il loro impegno nel tutelare la qualità e l’autenticità dell’olio italiano, preservando il valore del nostro patrimonio agroalimentare.
BRINDISI- “Ai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza e ai militari della Compagnia di Fasano va il nostro plauso per la brillante operazione condotta contro l’ennesimo tentativo di frode a danno dei produttori olivicolo-oleari e dei consumatori”. Sono queste le parole con cui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
