Olio contraffatto Cia Puglia | Un plauso ai militari della Guardia di Finanza

L'olio contraffatto rappresenta una minaccia per il settore e i consumatori. La Guardia di Finanza di Brindisi ha condotto un'importante operazione, smascherando un tentativo di frode che danneggiava produttori e utenti. Un plauso ai militari per il loro impegno nel tutelare la qualità e l’autenticità dell’olio italiano, preservando il valore del nostro patrimonio agroalimentare.

Brindisi, scoperto olio contraffatto: CIA Puglia elogia l’operazione della Guardia di Finanza - Soddisfazione anche da parte di Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia: “L’economia legata all’olio extravergine d’oliva è fondamentale per centinaia di imprese pugliesi. giornaledipuglia.com

Olio estero venduto come italiano? L'allarme della Cia e il patto etico tra operatori della filiera - A lanciare l'allarme è Cia Puglia, confederazione Italia agricoltori che promette di manenere ... quotidianodipuglia.it

Industria del falso in Puglia cresce la contraffazione di olio e vino. Il bilancio della Gdf

#napoli: Questa sera a Striscia la notizia prosegue l’inchiesta di Luca Abete sul commercio di olio contraffatto spacciato per extra vergine, in provincia di Napoli. - facebook.com facebook

