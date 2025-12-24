Nel 2026, il Rizzoli di Bologna prevede una riduzione del 5% degli interventi chirurgici, nell’ambito della riorganizzazione delle attività regionali. La misura, annunciata il 24 dicembre 2025, mira a ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza del servizio sanitario. Questa decisione si inserisce in un piano più ampio di riforma volto a garantire un’assistenza più sostenibile e bilanciata sul territorio regionale.

Bologna, 24 dicembre 2025 – Attività chirurgiche abbattute del 5 per cento per il prossimo anno: è il piano regionale previsto per il Rizzoli. A denunciare una riorganizzazione che vede al ribasso le prestazioni non sono solo i sindacati, ma anche i direttori dei due Dipartimenti dell’Istituto ortopedico: quello delle Patologie Complesse, guidato dal professor Cesare Faldini e quello delle Patologie Specialistiche alla cui direzione c’è il professor Davide Donati. Achille Polonara racconta la malattia: "Dopo il coma non riconoscevo i miei figli" Diminuisce il budget destinato al Rizzoli. “Il budget destinato al Rizzoli per l’anno prossimo non solo non aumenterà, ma diminuirà – fa sapere Faldini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rizzoli, la riorganizzazione: “Nel 2026 ridotti del 5% gli interventi chirurgici”

Leggi anche: Com’era prima e come si chiamava Vladimir Luxuria, tutti gli interventi chirurgici

Leggi anche: "Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bologna, al Rizzoli interventi «ridotti» per quasi un mese: «Per Natale una settimana in più rispetto agli anni passati» - Quasi un mese di riduzione dell’attività chirurgica programmata — una settimana in più degli anni passati, dal 12 dicembre al 7 gennaio —, l’esatto contrario rispetto al potenziamento chiesto dai ... corrieredibologna.corriere.it

UIL FPL Bologna: Ior, riorganizzazione dei posti letto al Rizzoli senza informare i sindacati Leggi qui la notizia: https://tinyurl.com/ywncmhzp - facebook.com facebook