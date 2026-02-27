Monaldi | la Procura estende gli accertamenti a due interventi chirurgici del passato

La Procura di Napoli ha aperto un'indagine su due interventi chirurgici eseguiti nel 2021 e in anni precedenti presso il centro trapianti Monaldi. Gli accertamenti sono stati avviati per verificare i protocolli adottati durante quegli interventi. Le indagini coinvolgono i documenti e le persone che hanno partecipato alle operazioni. La procura ha comunicato l'apertura del procedimento senza ulteriori dettagli.

Monaldi: la Procura di Napoli avvia accertamenti su due interventi passati (2021 e precedenti) per fare luce sui protocolli del centro trapianti. L'ospedale Monaldi finisce nuovamente sotto la lente d'ingrandimento della magistratura inquirente. Oltre al drammatico fascicolo relativo alla scomparsa del piccolo Domenico, gli inquirenti hanno deciso di acquisire documentazione e avviare verifiche su altri due interventi di cardiochirurgia effettuati all'interno della struttura in anni precedenti. L'obiettivo è ricostruire con precisione il contesto operativo e la gestione dei protocolli sanitari nel lungo periodo.