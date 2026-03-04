Brambilla dopo il Pontedera | Risultato fondamentale Categoria confermata ora l’obiettivo è…

Dopo la partita contro il Pontedera, Brambilla ha dichiarato che il risultato ottenuto è stato fondamentale per la squadra. Ha confermato che la categoria è stata mantenuta e ha aggiunto che l’obiettivo futuro sarà deciso successivamente. La squadra ha concluso la gara con un risultato che rafforza la posizione in classifica, rafforzando le ambizioni per il proseguimento della stagione.