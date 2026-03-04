Brambilla dopo il Pontedera | Risultato fondamentale Categoria confermata ora l’obiettivo è…
Dopo la partita contro il Pontedera, Brambilla ha dichiarato che il risultato ottenuto è stato fondamentale per la squadra. Ha confermato che la categoria è stata mantenuta e ha aggiunto che l’obiettivo futuro sarà deciso successivamente. La squadra ha concluso la gara con un risultato che rafforza la posizione in classifica, rafforzando le ambizioni per il proseguimento della stagione.
Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l'obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI
