Brambilla dopo il Pontedera | Risultato fondamentale Categoria confermata ora l’obiettivo è…

Da juventusnews24.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Pontedera, Brambilla ha dichiarato che il risultato ottenuto è stato fondamentale per la squadra. Ha confermato che la categoria è stata mantenuta e ha aggiunto che l’obiettivo futuro sarà deciso successivamente. La squadra ha concluso la gara con un risultato che rafforza la posizione in classifica, rafforzando le ambizioni per il proseguimento della stagione.

