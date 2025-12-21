Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo il pareggio contro il Bra in Serie C 202526. Le sue dichiarazioni. Massimo Brambilla ha parlato dopo Bra Juventus Next Gen, analizzando l’1-1 dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni. QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A PAROLE – «Penso che il risultato sia corretto. Nel primo tempo ha fatto meglio il Bra e nel secondo invece noi. Nella prima frazione eravamo troppo leggeri, sbagliavamo le scelte, fisicamente non sembravamo in palla e così il Bra ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa siamo entrati col piglio giusto, abbiamo avuto una bella reazione trovando subito il pari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo Bra Juventus Next Gen: «Fisicamente non in palla nel primo tempo, bella reazione nella ripresa. Ma il pareggio è il risultato giusto»

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1: Puczka evita il KO, bella reazione nella ripresa e quinto risultato utile a chiudere il 2025

Leggi anche: Pagelle Bra Juventus Next Gen: gioiello di Puczka, Brambilla cancella il primo tempo con i cambi! Che rimpianto per Cudrig VOTI

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Bra-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen contro il Bra: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Bra-Juventus Next Gen; Bra-Juventus Next Gen: dove vederla in streaming gratis e diretta tv live.

Diretta Juventus, Women col Cesena: il risultato in tempo reale. Pareggia la Next Gen - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com