Bpm via alle manovre sulla lista Più peso in cda per Crédit Agricole

Banco Bpm avvia le modifiche statutarie per aumentare la rappresentanza dei soci francesi nel consiglio di amministrazione, in conformità con le nuove normative sulla Legge Capitali. L’assemblea straordinaria, prevista per il 23 febbraio, discuterà e ratificherà le variazioni necessarie per adeguare la governance alle disposizioni legislative.

di Andrea Ropa MILANO Più spazio ai soci francesi nel prossimo board di Banco Bpm. Piazza Meda apre il cantiere della sua governance, approvando le modifiche statutarie necessarie a recepire le prescrizioni della Legge Capitali e convocando l’assemblea straordinaria del 23 febbraio per ratificarle. Le nuove regole aumentano il peso delle minoranze azionarie, che potranno ottenere fino a sei dei quindici posti in cda. Una mossa che garantisce ampia rappresentanza anche a Crédit Agricole, primo socio con il 20% del capitale e autorizzato dalla Bce a salire fino al 29,9%, fino a ieri osservatore silenzioso senza poter ambire alla maggioranza e che ora punta a un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

