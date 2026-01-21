Bpm più posti in cda per l’Agricole

L'assemblea di Banco Bpm sarà chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla nuova legge sui capitali. Inoltre, si procederà alla presentazione della lista dei candidati al consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di aumentare i posti disponibili nel Cda dell’Agricole. Questo passaggio rappresenta un momento importante per la governance della banca e l’equilibrio tra le diverse componenti societarie.

Sarà l'assemblea dei soci di Banco Bpm a votare sulle modifiche allo statuto necessarie a recepire la nuova legge Capitali e la presentazione della lista del cda. Nella riunione del consiglio d'amministrazione di ieri mattina alla fine ha prevalso questa linea. Alla base, secondo ricostruzioni di mercato che Piazza Meda non commenta, ci sarebbe la necessità di raddoppiare da tre a sei il numero di posti dedicati alle minoranze e, nel dettaglio, al principale azionista Crédit Agricole. La vigilanza aveva posto come paletto che i francesi avessero un numero di rappresentanti in linea con il loro ruolo di azionista non di controllo, un potere di designazione che potrebbe arrivare fino a sei elementi sui 15 nel board, secondo alcune indiscrezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

