Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della compagna arrestato un uomo a Trieste

Un uomo a Trieste, elettricista specializzato in sistemi di videosorveglianza, è stato arrestato per aver installato microcamere in casa, in particolare nel bagno, al fine di filmare le figlie minorenni della compagna. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un grave atto di violazione della privacy e della sicurezza familiare.

Elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza di professione, aveva nascosto in casa, in particolare in bagno, delle microcamere per riprendere le figlie minorenni della compagna. Di loro, ma anche di altre vittime ignare alle quali aveva montato telecamere in casa, aveva numerose fotografie, accuratamente archiviate e catalogate, classificate per anno e nominativo.

Elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza di professione, aveva nascosto in casa, in particolare in bagno, delle microcamere per riprendere le figlie minorenni della compagna.

Ladri in casa in pieno giorno portano via oro, contanti e telecamere Montefiascone - Il racconto della proprietaria: "Una scena apocalittica, hanno distrutto tutto quello che potevano" - Ad agosto altro colpo subito: le è stata rubata la macchina Articolo: https://ww - facebook.com facebook

Telecamere per tutta la casa, “15 anni di tortura psicologica”. L’inferno di una donna di Trecate x.com

