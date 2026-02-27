Parma è un buon punto | Oristanio evita la beffa
Al Tardini di Parma, la squadra locale ottiene un pareggio contro l’avversario, fermando a tre la serie di vittorie consecutive. Oristanio segna un gol che evita alla sua squadra di subire una sconfitta, mantenendo così la serie di risultati utili consecutivi. La gara si conclude con un 1-1 che conferma la continuità delle prestazioni positive del Parma.
Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive del Parma che, con l'1-1 del Tardini, continua invece la striscia di risultati utili consecutivi. È il quarto nelle ultime quattro gare. L'1-1 con il Cagliari vale il nono pari in stagione, con i crociati che si arrampicano a quota 33 punti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Carpi raggiunto nel finale. Sorzi evita la beffa al 99’CARPI 1 PIANESE 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli, Pietra, Pitti (13’st Verza); Stanzani (13’st Gerbi), Casarini;...
Parma-Cagliari 1-1, a Folorunsho risponde OristanioPARMA (ITALPRESS) – Pari, intensità ed emozioni nell'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Parma e Cagliari.
Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.
Temi più discussi: AC Milan-Parma, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Il Parma con Troilo sbanca San Siro, si ferma la corsa del Milan: 0-1 e Inter a +10; Parma, Norma, 17/02/2026; Il Milan beffato al Meazza da un gol controverso del Parma: l’Inter se ne va.
Parma, è un buon punto: Oristanio evita la beffaAll'83' azione rocambolesca dei crociati che vale il pari. Il sinistro dell'ex Cagliari beffa Caprile: la risposta al bolide con cui Folorunsho, al 63', aveva sorpreso Corvi. Non si ferma la serie di ... parmatoday.it
Parma – Cagliari 1-1 cronaca e highlights: la gemma di Folorunsho non basta, la riaciuffa Oristanio! – VIDEOParma - Cagliari 1-1 cronaca e highlights: i sardi sfiorano il ritorno alla vittoria con un super gol del centrocampista ma i ducali non muoiono mai. generationsport.it
Buon Compleanno Nicola Pavarini! Crédit Agricole Italia | #ForzaParma - facebook.com facebook
Parma...è sempre amore a prima vista! Buon #SanValentinoDay x.com