Spezia Bonfanti pronto per Genova Dalla Juve Stabia arriva Ruggero
Lo Spezia si rinforza in difesa. Dopo aver preso Bonfanti dall’Atalanta, il club ha annunciato anche l’arrivo di Ruggero dalla Juve Stabia. Il difensore centrale di 26 anni si unisce alla squadra in vista delle prossime partite. La rivoluzione in casa bianco blu continua con nuovi arrivi e qualche partenza, come quella di Wisniewski al Lodz.
Continua la rivoluzione in casa Spezia. Dopo l’arrivo in prestito del difensore centrale Bonfanti dall’Atalanta e la partenza di Wisniewski al Lodz, ieri il club bianco ha definito l’ingaggio del difensore centrale 26enne Marco Ruggero dalla Juve Stabia. Una trattativa che ha avuto un’accelerata a seguito degli introiti cospicui, di circa 4 milioni di euro, incassati dalla cessione di Wisniewski al Lodz. Sul piatto, per convincere la Juve Stabia a cedere il centrale difensivo padovano, da due anni nelle fila delle Vespe, dopo le esperienze alla Virtus Verona e alla Luparense, una cifra di 350mila euro con l’aggiunta di bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il mercato dello Spezia si intensifica con l’ingaggio di Alessandro Romano, giovane regista svizzero classe 2006 proveniente dalla Roma.
