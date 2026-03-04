Borse e vestiti contraffatti | denunciata dai carabinieri la titolare di un negozio a Novara

I carabinieri hanno scoperto un negozio a Novara che vendeva borse, vestiti e accessori contraffatti. All’interno del negozio, è stata trovata anche una commessa che lavorava senza contratto. Il controllo è stato effettuato congiuntamente dai militari e dal Nucleo ispettorato del lavoro, con il supporto della sezione locale. È stata quindi denunciata la titolare dell’attività.

Vestiti, borse e accessori contraffatti e una commessa che lavorava senza mai essere stata assunta.É questo quello che i carabinieri hanno trovato all'interno di un negozio di Novara, dopo un controllo eseguito con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e con la collaborazione della sezione.