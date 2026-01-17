Sorpresa a rubare nel supermercato Donna denunciata dai carabinieri

Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato. L’episodio è avvenuto quando il personale ha notato un comportamento sospetto e ha chiamato le forze dell’ordine. Le autorità hanno intervenuto immediatamente, recuperando la merce sottratta e procedendo con le verifiche del caso.

Rubano generi alimentari dagli scaffali del supermercato, ma vengono sorprese dal direttore, che dà subito l'allarme. Scattano immediatamente le ricerche e i carabinieri riescono a fermare una delle due autrici del furto e restituire parte della refurtiva al proprietario. È successo giovedì mattina. Nel mirino l' Eurospin di via Giorgio Pagnanelli, nella zona delle ex Casermette. I militari del Radiomobile della Compagnia di Macerata, al termine degli accertamenti svolti, hanno denunciato alla procura una donna di 44 anni, di origini cubane, residente nel capoluogo e già nota alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato.

