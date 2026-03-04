bonus garage 2026 come funziona e come richiederlo

Il bonus garage 2026 permette ai proprietari di abitazioni di ottenere un incentivo per la realizzazione o miglioramento di garage e spazi di deposito. La procedura di richiesta prevede la presentazione di documenti specifici e il rispetto di alcune norme tecniche. Chi decide di usufruire di questa agevolazione deve seguire le indicazioni ufficiali per completare correttamente la domanda.

Prendersi cura della propria abitazione richiede attenzioni costanti e scelte lungimiranti, come creare un ambiente extra e ben organizzato per mettere al sicuro il veicolo. Ma un nuovo box auto costituisce un investimento rilevante per il nostro immobile, anche perché un lavoro del genere aumenta sensibilmente il valore della proprietà sul mercato. Per agevolare questi progetti così ambiziosi, abbiamo a disposizione delle soluzioni fiscali da poter sfruttare a nostro vantaggio, ovvero il Bonus Garage 2026. Cos’è il Bonus Garage 2026. La misura fiscale dedicata alle autorimesse risulta pienamente operativa per tutto l’anno in corso. Parliamo di una detrazione Irpef specifica e molto mirata, ideata per chi decide di realizzare un box auto di nuova costruzione, oppure sceglie di comprarne uno appena edificato da un’impresa. 🔗 Leggi su Dilei.it

