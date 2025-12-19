La figuraccia sull’acqua | Sindaci responsabili ora chi ha sbagliato paghi

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre si avvicina e con esso la scadenza delle attuali concessioni sull’acqua. Un’occasione per responsabilizzare chi ha gestito male il patrimonio più prezioso, evitando di affidarlo a grandi multinazionali orientate al profitto. È il momento di riflettere sulla gestione pubblica e di fare scelte che tutelino i cittadini e le risorse, invece di lasciare tutto nelle mani di interessi esterni.

la figuraccia sull8217acqua sindaci responsabili ora chi ha sbagliato paghi

© Ilrestodelcarlino.it - La figuraccia sull’acqua: "Sindaci responsabili, ora chi ha sbagliato paghi"

Il 31 dicembre scadrà l’affidamento delle attuali concessioni, con il rischio di mandare a gara la gestione dell’acqua, assegnando sorgenti, rubinetti e depuratori a qualche multiutility esterna, quotata in borsa, avida di profitti e dividendi. Oltre a dover rispondere politicamente ai propri cittadini e patrimonialmente alla Procura della Corte dei Conti per lo sperpero di risorse pubbliche, riteniamo che gli amministratori coinvolti debbano assumersi la responsabilità di prorogare il termine di scadenza per procedere alla costituzione di un vero gestore unico che prenda realmente il posto delle attuali società operative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: L'ultimo video di Luca e Cristian prima della tragedia del Gran Sasso, la mamma di Perazzini: "Se c'è chi ha sbagliato, paghi"

Leggi anche: L’acqua bene pubblico. La battaglia vincente dei tre sindaci al fronte. Ora tutti convergono

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

figuraccia sull8217acqua sindaci responsabiliLa figuraccia sull’acqua: "Sindaci responsabili, ora chi ha sbagliato paghi" - Cherubini (M5S): "I consulenti hanno lavorato per mantenere incarichi e parcelle". ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.