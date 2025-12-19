La figuraccia sull’acqua | Sindaci responsabili ora chi ha sbagliato paghi
Il 31 dicembre si avvicina e con esso la scadenza delle attuali concessioni sull’acqua. Un’occasione per responsabilizzare chi ha gestito male il patrimonio più prezioso, evitando di affidarlo a grandi multinazionali orientate al profitto. È il momento di riflettere sulla gestione pubblica e di fare scelte che tutelino i cittadini e le risorse, invece di lasciare tutto nelle mani di interessi esterni.
Il 31 dicembre scadrà l’affidamento delle attuali concessioni, con il rischio di mandare a gara la gestione dell’acqua, assegnando sorgenti, rubinetti e depuratori a qualche multiutility esterna, quotata in borsa, avida di profitti e dividendi. Oltre a dover rispondere politicamente ai propri cittadini e patrimonialmente alla Procura della Corte dei Conti per lo sperpero di risorse pubbliche, riteniamo che gli amministratori coinvolti debbano assumersi la responsabilità di prorogare il termine di scadenza per procedere alla costituzione di un vero gestore unico che prenda realmente il posto delle attuali società operative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
