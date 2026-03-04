Bodycam sui treni la sperimentazione verrà estesa

Le Ferrovie dello Stato annunciano che la sperimentazione delle telecamere indossabili sui treni sarà prolungata e ampliata. Dopo aver iniziato in Liguria, l'azienda ha deciso di estendere l'uso delle bodycam in altre regioni italiane, coinvolgendo treni e personale su tutto il territorio nazionale. La decisione riguarda l'implementazione di questa tecnologia in più rotte e servizi ferroviari.

Fs intende estendere la sperimentazione delle bodycam non solo in Liguria, ma anche in tutta l'Italia. Ad annunciarlo, durante la seduta del consiglio regionale di martedì 3 marzo 2026, è stato l'assessore ai trasporti Marco Scajola. Scajola ha rilevato l'importanza e l'attualità del problema e ha precisato che, attualmente, oltre il 95% dei treni regionali sono dotati di sistemi di videosorveglianza.

Sicurezza sui treni: "FS Security subito anche in Lombardia con bodycam e personale dedicato""La sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario è una priorità assoluta, soprattutto in una regione come la Lombardia che ogni anno...

Sicurezza sui treni, bodycam per tutti gli operatori entro l’estate: le parole di SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS Più tutele per passeggeri e personale sui treni Entro la prossima estate, tutti gli addetti di FS Security saranno dotati di...

Bodycam sui treni, la sperimentazione verrà estesaLa consigliera ha ricordato che nel marzo 2025 ha preso avvio in Liguria la sperimentazione delle bodycam su dieci operatori volontari della società del Gruppo Fs Italiane, che si occupa della ... genovatoday.it

Bodycam sui treni in Liguria: interrogazione della consigliere regionale Veronica Russo per renderle permanentiPur registrandosi una riduzione delle aggressioni al personale ferroviario, gli episodi recenti dimostrano che il rischio non è azzerato. Le bodycam rappresentano un deterrente e una tutela sia per ... rivieratime.news

Le bodycam saranno utilizzate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e protezione dei dati personali facebook