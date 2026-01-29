Sicurezza sui treni bodycam per tutti gli operatori entro l’estate | le parole di Salvini

Entro l’estate, tutti gli operatori di FS Security avranno una bodycam. Il ministro Salvini annuncia che il dispositivo servirà a migliorare la sicurezza sui treni e nelle stazioni. L’obiettivo è tutelare passeggeri e personale, con telecamere che registreranno gli interventi in tempo reale. La misura mira a rendere più sicuri i viaggi e a prevenire eventuali problemi lungo le tratte ferroviarie.

Più tutele per passeggeri e personale sui treni. Entro la prossima estate, tutti gli addetti di FS Security saranno dotati di bodycam, un nuovo strumento pensato per rafforzare la sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni. I dispositivi verranno utilizzati nel pieno rispetto della privacy, con la registrazione attivata solo in situazioni di potenziale rischio per gli operatori o per i viaggiatori. Come funzioneranno le bodycam. Le bodycam non saranno sempre in funzione: l'attivazione è prevista esclusivamente in caso di necessità, come episodi di tensione o pericolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che entro l’estate del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam.

