Sicurezza sui treni | FS Security subito anche in Lombardia con bodycam e personale dedicato

La sicurezza sui treni in Lombardia viene rafforzata con l’introduzione di FS Security, che impiega bodycam e personale dedicato. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori e il personale ferroviario, rispondendo alle esigenze di tutela e di prevenzione. La regione, con oltre 200 milioni di spostamenti annui sui treni regionali, si impegna a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi ferroviari.

"La sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario è una priorità assoluta, soprattutto in una regione come la Lombardia che ogni anno registra oltre 200 milioni di viaggiatori sui treni regionali. Per questo abbiamo impegnato la giunta regionale ad avviare una sperimentazione urgente del.

