Bocconi avvelenati nei boschi di Roviglieto Quattro cani salvi per miracolo c’è l’ordinanza

A Roviglieto, frazione di Foligno, sono stati trovati bocconi avvelenati nei boschi di Fonte Puzza. Quattro cani sono stati salvati grazie a un intervento tempestivo e ora c’è un’ordinanza per tutelare gli animali e l’area. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i proprietari di animali della zona. Le autorità stanno indagando per identificare chi ha posizionato i bocconi.

FOLIGNO Il rinvenimento di bocconi avvelenati in località Fonte Puzza nella frazione di Roviglieto ha fatto scattare l'ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, che ha dato il via ad un intervento delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie competenti con lo scopo di bonificare l'area e tutelare la salute di persone e animali. La segnalazione è partita da un medico veterinario (di recente, nei giorni scorsi, denuncia analoga era stata sollevata da una signora di Trevi) che ha trattato ben quattro cani colpiti dalla stessa piaga, due dei quali hanno ingerito i bocconi avvelenati proprio in una zona boschiva di Roviglieto. Si tratta, per quanto riguarda in particolare questa specifica vicenda, di pezzi di wurstel riempiti con una sostanza contenente pesticidi.