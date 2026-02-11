Rubicone nasce un comitato per il ' Si' al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo

A San Mauro Pascoli nasce un comitato per sostenere il 'Sì' al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. I cittadini e alcuni rappresentanti politici hanno deciso di unirsi per promuovere la partecipazione e incentivare l’affluenza alle urne. L’obiettivo è coinvolgere il territorio e sensibilizzare le persone sull’importanza di questa consultazione. Nei prossimi giorni, il comitato organizzerà incontri e iniziative per spiegare i contenuti del referendum e convincere più cittadini possibile a votare.

"Accogliamo con interesse ed entusiasmo l'invito giunto dai cittadini e dalla politica a farci promotori, a San Mauro Pascoli e nell'area del Rubicone, della creazione di un comitato per il 'Si' al prossimo referendum del 22 e 23 marzo". Lo scrive in una nota il coordinatore di Forza Italia a San.

