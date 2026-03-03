Vacanza diventa un incubo famiglia agrigentina bloccata in Medio Oriente | Un tour in Oman ci ha salvato dai missili su Dubai

Una famiglia di Agrigento si trova bloccata in Medio Oriente dopo un tour in Oman, che ha evitato loro di essere coinvolti nei missili su Dubai. La vacanza avrebbe dovuto essere un viaggio per incontrare il figlio che lavora all’estero, con qualche giorno tra Dubai e una breve escursione organizzata, ma ora si trovano impossibilitati a tornare a casa.

Doveva essere una vacanza per andare a trovare il figlio che lavora all'estero, qualche giorno tra Dubai e una breve escursione organizzata. Una famiglia agrigentina non poteva immaginare che tutto questo si potesse trasformare in un incubo. Ma proprio quell'escursione voluta dal figlio in Oman è.