Spaccio blitz dei Carabinieri | sequestrata droga e denaro

I Carabinieri di Avellino hanno condotto un blitz che ha portato al sequestro di droga e denaro. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione contro il traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle iniziative messe in atto dal Comando Provinciale per contrastare attività illecite legate all’uso e allo spaccio di droga. La costante vigilanza mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Chianche hanno tratto in arresto in flagranza un uomo del posto, ritenuto responsabile di " Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ". I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada non è passata inosservata un'auto sospetta condotta dal predetto.

Un'operazione delle forze dell'ordine a Ostia ha portato al posizionamento di inferiate e alla presenza di un elicottero. Le pattuglie dei carabinieri, supportate dal gruppo Api, hanno effettuato controlli in diverse vie della zona per contrastare lo spaccio di droga. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire attività illecite nel quartiere.

