Blitz della polizia in via Plebiscito | oltre 150 multe per auto sui marciapiedi e veicoli sequestrati

Cataniatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì scorso, la polizia di Catania ha effettuato un blitz nel quartiere San Cristoforo, concentrandosi sul rispetto del Codice della strada e sulle attività commerciali. L’operazione ha visto l’impiego di numerose pattuglie, con il risultato di oltre 150 multe per auto sui marciapiedi e il sequestro di diversi veicoli.

Martedì scorso, la polizia ha coordinato un’ampia attività di controllo nel quartiere San Cristoforo a Catania, con un massiccio dispiegamento di pattuglie nelle vie della zona per vigilare sul rispetto del Codice della strada e sulle attività commerciali.L’operazione ha visto impegnati i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

blitz polizia via plebiscitoCatania, stretta della Polizia Locale su via Plebiscito: raffica di controlli e sanzioni - Non si ferma l’azione della Polizia Locale in via Plebiscito, una delle arterie più trafficate e problematiche del centro cittadino. Riporta gazzettinonline.it

blitz polizia via plebiscitoGazebo e dehors illegali, blitz della Polizia Locale a Napoli - Maxi blitz della Polizia Municipale nel cuore del Vomero contro i gazebo e i dehors illegali: gli agenti della poliziz locale stanno mettendo i sigilli a una serie di strutture, tra via Scarlatti e vi ... ansa.it scrive