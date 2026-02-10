Ragusa | Daspo urbano di 2 anni per albanese contrasto alla violenza notturna e abuso di alcol nel centro storico

Ragusa rafforza i controlli nel centro storico. Dopo aver ricevuto un Daspo urbano di due anni, un uomo albanese di 36 anni non potrà più entrare nell’area, dove si sono registrati recenti episodi di violenza e comportamenti molesti. La polizia ha deciso di intervenire per garantire più sicurezza e prevenire ulteriori incidenti durante le notti.

Ragusa è sotto stretta sorveglianza dopo la notifica di un Daspo Urbano di due anni a un cittadino albanese di 36 anni, accusato di ripetuti atti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale nel centro storico. La misura, disposta dal Questore di Ragusa su proposta dei Carabinieri, mira a sedare una crescente preoccupazione per la sicurezza nella movida e a contrastare comportamenti legati all'abuso di alcol. Il provvedimento vieta al giovane l'accesso a bar, pub e ristoranti, con severe sanzioni penali per chi lo violasse. La decisione, giunta dopo una serie di episodi di violenza registrati nel corso del 2025, rappresenta un irrigidimento delle misure di sicurezza nel cuore di Ragusa.

