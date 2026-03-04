Blackout totale in Iraq | tutto il Paese è al buio dopo l’ondata di attacchi iraniani Le immagini
Un blackout totale ha colpito l’intero Iraq dopo un’ondata di attacchi iraniani. Il ministero dell’Elettricità ha comunicato che tutti i governatorati sono senza corrente, lasciando il Paese al buio. Le immagini mostrano strade deserte e infrastrutture ferme, mentre le autorità cercano di gestire la crisi. La situazione riguarda l’intera nazione e nessuna regione è esclusa dal blackout.
Blackout totale in Iraq. Il ministero dell’Elettricità iracheno ha confermato in una nota che tutti i governatorati del Paese sono al buio. Esplosioni sono state udite a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono attivi “sistemi di difesa aerea”. Secondo l’Afp, in serata sono stati abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Un’altra fonte della sicurezza a Baghdad ha confermato l’incidente. L’aeroporto comprende una base militare che ospita una struttura diplomatica statunitense, che precedentemente ospitava le truppe della coalizione guidate dagli Usa. Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Blackout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. L'ambasciata Usa: lasciare il Paese. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Stati Uniti affondano nave militare iraniana: «80 morti»
“Un attacco”. Blackout totale, oltre 40mila case al buioUn incendio ai cavi elettrici sta paralizzando una vasta area di Berlino e, secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un episodio di...
Tutto quello che riguarda Blackout totale.
Discussioni sull' argomento La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Si barrica e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: i Carabinieri lo convincono a uscire dalla casa.
«Iraq colpito da un blackout totale». L'ambasciata Usa agli americani: «Lasciate subito il Paese»L'Iraq è stato colpito da un blackout totale. Lo riferiscono le autorità del Paese. Intanto nuove esplosioni, secondo i giornalisti sul posto, vengono sentite ... leggo.it
Iran, la guerra in diretta: blackout totale in Iraq, Usa ai cittadini: Lasciate subito il Paese. Affondata nave da guerra iraniana, oltre 100 dispersiLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Missile balistico sulla Turchia abbattuto da contraerea Nato ... fanpage.it
+++ L'Iraq è stato colpito da un blackout totale +++ facebook
8/ La sicurezza nazionale non si difende con slogan su Musk o con fantasie da “blackout totale in 8 ore”. Si difende con dati, competenze e istituzioni che funzionano. Il resto è engagement bait. x.com