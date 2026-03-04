Blackout totale in Iraq | tutto il Paese è al buio dopo l’ondata di attacchi iraniani Le immagini

Un blackout totale ha colpito l’intero Iraq dopo un’ondata di attacchi iraniani. Il ministero dell’Elettricità ha comunicato che tutti i governatorati sono senza corrente, lasciando il Paese al buio. Le immagini mostrano strade deserte e infrastrutture ferme, mentre le autorità cercano di gestire la crisi. La situazione riguarda l’intera nazione e nessuna regione è esclusa dal blackout.