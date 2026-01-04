Un incendio ai cavi elettrici ha causato un blackout che interessa oltre 40.000 abitazioni a Berlino, lasciando molte zone senza energia. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente, che potrebbe essere di natura dolosa. La situazione rimane sotto controllo mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto per ripristinare la corrente e accertare le responsabilità.

Un incendio ai cavi elettrici sta paralizzando una vasta area di Berlino e, secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un episodio di natura dolosa. È questa l’ipotesi su cui si stanno concentrando le indagini della polizia berlinese, impegnata a chiarire le cause del blackout che ha colpito la capitale tedesca. Al momento non è ancora noto quando sarà possibile ripristinare completamente la fornitura di energia elettrica. I tecnici sono al lavoro, ma la situazione resta critica e in continua evoluzione, con forti disagi per residenti e attività commerciali. Secondo i dati diffusi dall’ Agenzia per la rete elettrica di Berlino, l’interruzione di corrente coinvolge circa 45. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un attacco”. Blackout totale, oltre 40mila case al buio

Leggi anche: Ucraina Russia, il conflitto è alla stretta finale? Putin lancia il più massiccio attacco su Kiev: città al buio, 24 feriti e black out totale

Leggi anche: Eclissi solare totale, buio per oltre 6 minuti anche in Italia: segnatevi la data

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Droni su Mosca, la capitale al buio, oltre mezzo milione di persone senza elettricità; Attacco a Caracas, Trump: “Pronti a colpire di nuovo, no a Machado”. Maduro è a New York; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace.

Attacco di Droni a Mosca: Blackout e Accuse Reciproche tra Russia e Ucraina - Un attacco con droni ha avvolto Mosca in un'atmosfera di tensione, intensificando ulteriormente le già elevate frizioni tra Russia e Ucraina. notizie.it