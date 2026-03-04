Blackout totale in Iraq | tutto il Paese è al buio dopo gli attacchi iraniani Le immagini

In Iraq si è verificato un blackout totale che ha coinvolto l'intero territorio nazionale. Il ministero dell’Elettricità ha confermato ufficialmente che tutti i governatorati sono rimasti senza corrente a causa degli attacchi iraniani. Le immagini mostrano le strade deserte e le città al buio, mentre le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e le cause dell’interruzione.