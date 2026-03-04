Blackout totale in Iraq | tutto il Paese è al buio dopo gli attacchi iraniani Le immagini
In Iraq si è verificato un blackout totale che ha coinvolto l'intero territorio nazionale. Il ministero dell’Elettricità ha confermato ufficialmente che tutti i governatorati sono rimasti senza corrente a causa degli attacchi iraniani. Le immagini mostrano le strade deserte e le città al buio, mentre le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e le cause dell’interruzione.
Blackout totale in Iraq. Il ministero dell’Elettricità iracheno ha confermato in una nota che tutti i governatorati del Paese sono al buio. Esplosioni sono state udite a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono attivi “sistemi di difesa aerea”. Secondo l’Afp, in serata sono stati abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Un’altra fonte della sicurezza a Baghdad ha confermato l’incidente. L’aeroporto comprende una base militare che ospita una struttura diplomatica statunitense, che precedentemente ospitava le truppe della coalizione guidate dagli Usa. Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
