Bitonto smantellato il clan dei colpi in serie | Stelvio da 500 cavalli e chiodi sull' asfalto per seminare i carabinieri

Nella mattina del 4 marzo 2026, i carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale attivo nel nord barese, arrestando diversi membri coinvolti in una serie di colpi. Durante le operazioni sono stati sequestrati veicoli potenti, tra cui uno con 500 cavalli, e sono stati trovati chiodi sull'asfalto usati per tentare di seminare le forze dell'ordine. L'indagine ha portato alla fine di un’associazione a delinquere particolarmente attiva.

L'operazione dei carabinieri denominata "Giulietta bianca" ha smentellato la banda di "Zio Ciccio", responsabile di furti in tabaccherie, sale giochi e gioiellerie, usando auto da 500 cavalli e chiodi a tre punte

