Chiodi sull’asfalto | automobilisti in pericolo e volontari in campo

Recentemente, sulla strada provinciale tra Basiglio e Pieve Emanuele, è stata segnalata la presenza di chiodi e viti autofilettanti sparsi sull’asfalto. Questa situazione rappresenta un rischio per gli automobilisti e ha portato all’intervento di volontari e autorità locali per garantire la sicurezza e rimuovere i pericoli.

Una vera e propria pioggia di chiodi e viti autofilettanti è stata gettata lungo la strada provinciale che da Basiglio conduce a Pieve Emanuele, nei pressi di Cascina Mione. Centinaia di viti sono state rinvenute da alcuni ambientalisti impegnati in una perlustrazione dell'area, organizzata con l'obiettivo di ripulire la zona dai rifiuti abbandonati. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore e ha fatto subito scattare l'allarme. I volontari, le sentinelle dell'Associazione Parco Sud - si sono immediatamente resi conto del potenziale pericolo per gli automobilisti in transito e hanno provveduto a raccogliere il maggior numero possibile di chiodi e viti presenti sull'asfalto e lungo le banchine stradali, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

