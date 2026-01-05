Assalto al portavalori sull' A14 | auto in fiamme fumogeni e chiodi sull' asfalto Malviventi in fuga col bottino
Questa mattina, intorno alle 6.30 sull'autostrada A14 in direzione nord, all'altezza di Ortona, è stato effettuato un assalto a un portavalori. Durante l'evento, sono state segnalate auto in fiamme, fumogeni e chiodi sparsi sull'asfalto. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino, creando scompiglio e preoccupazione tra gli automobilisti.
Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute. 🔗 Leggi su Leggo.it
