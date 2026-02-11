A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il piccolo Tommaso. Il legale della famiglia spiega che senza un organo entro 48 ore, il tentativo di trapianto sarà inutile. La corsa contro il tempo è iniziata, e la famiglia aspetta con ansia una buona notizia.

«Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile». A parlare è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore nell'ospedale Monaldi di Napoli, intervento oggetto di una denuncia perché l'organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimali. «Dopo una emorragia - fa sapere ancora Petruzzi - il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo. Il legale della famiglia: «Serve un nuovo organo entro 48 ore»

Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l’intervento è stato subito bloccato.

I carabinieri di Nola e Marigliano hanno studiato tutta la documentazione clinica del bambino sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli.

