Napoli trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo Il legale della famiglia | Serve un nuovo organo entro 48 ore

Da ilmattino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il piccolo Tommaso. Il legale della famiglia spiega che senza un organo entro 48 ore, il tentativo di trapianto sarà inutile. La corsa contro il tempo è iniziata, e la famiglia aspetta con ansia una buona notizia.

«Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile». A parlare è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore nell'ospedale Monaldi di Napoli, intervento oggetto di una denuncia perché l'organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimali. «Dopo una emorragia - fa sapere ancora Petruzzi - il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo il legale della famiglia serve un nuovo organo entro 48 ore

© Ilmattino.it - Napoli, trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo. Il legale della famiglia: «Serve un nuovo organo entro 48 ore»

Approfondimenti su Napoli Trapianto Esito

Napoli, trapianto cuore bimbo di 2 anni: organo arrivato carbonizzato, intervento impossibilitato

Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l’intervento è stato subito bloccato.

‘Trapiantato organo inutilizzabile’, l’appello della mamma per un cuore nuovo

I carabinieri di Nola e Marigliano hanno studiato tutta la documentazione clinica del bambino sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Trapianto Esito

Argomenti discussi: Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici; Napoli, trapiantato cuore bruciato ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore bruciato nel trasporto da Bolzano a Napoli, ma il trapianto sul bimbo di 2 anni viene fatto lo stesso: il Monaldi sospende due chirurghi.

napoli trapianto con cuoreNapoli, cuore bruciato, sospesi due chirurghi, stop a nuovi pazienti nella lista trapiantiTrapianto effettuato con un organo deteriorato: la direzione generale dell'ospedale Monaldi di Napoli (Azienda dei Colli) nella mattinata di ieri ha sospeso ... ilmattino.it

napoli trapianto con cuoreNapoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghiAll'ospedale Monaldi di Napoli, al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco: sospesi due chirurghi. Aperta un'inchiesta. tgcom24.mediaset.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.