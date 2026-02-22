Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli l'avvocato della famiglia | La cartella clinica è incompleta

Domenico è morto il 21 febbraio a Napoli dopo un trapianto fallito, causa ancora da chiarire. L’avvocato della famiglia denuncia che la cartella clinica è incompleta, poiché manca il diario di perfusione, elemento fondamentale per capire le cause del decesso. La famiglia chiede chiarimenti e approfondimenti sulla vicenda. La mancanza di documenti chiave solleva dubbi sull’intera gestione medica del caso. La procura ha avviato un’indagine per fare luce sulla questione.

L'avvocato Francesco Petruzzi, che difende la famiglia del piccolo Domenico morto il 21 febbraio dopo un trapianto fallito a Napoli, ha fatto sapere che la cartella clinica è incompleta: "Manca il diario di perfusione". 🔗 Leggi su Fanpage.it “Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreLa mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all’ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore. Bimbo col cuore bruciato, il comitato dice no a un nuovo trapianto. L’avvocato: “10% di possibilità di riuscita”Il comitato medico ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto per il bambino con il cuore bruciato, spiegando che le probabilità di successo sono solo il 10%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Domenico è morto, il bimbo con il cuore bruciato. La madre: giustizia. Sei indagati. Meloni: autorità faranno piena luce. Il legale:...; Bimbo morto dopo il trapianto, perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli: inchiesta e ricerca della veritàLa morte del piccolo Domenico riapre il caso sul trasporto dell'organo danneggiato: la madre chiede giustizia, la Procura di Napoli avvia accertamenti e viene disposta l'autopsia ... notizie.it Bimbo Napoli: all'alba è morto il piccolo Domenico. La madre: Sono stata con lui fino alla fineTrapianto Napoli: Il piccolo Domenico non ce l'ha fatta. La mamma: Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico ... affaritaliani.it Je sto vicino a te... Così i tifosi del Napoli hanno voluto ricordare il piccolo Domenico. Ieri tante tifoserie d'Italia, da Palermo allo stadio della Juve, hanno voluto dedicare un ricordo al bimbo morto dopo un trapianto fallito. "Non dovevi diventare una notizia, dov - facebook.com facebook Sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato morto ieri a Napoli, sarà eseguita l'autopsia. Intanto sono stati sequestrati i cellulari ai sei sanitari già indagati, ai quali potrebbero presto aggiungersene altri Il servizio di Anna Maria Caresta #GR1 x.com