L’ex presidente degli Stati Uniti ha giurato di non aver mai mentito sotto giuramento, ma le sue dichiarazioni successive sembrano contraddirlo. Ha negato anche di avere una preferenza per le giovani, anche se ha ammesso di aver avuto una stagista. La vicenda riguarda una serie di dichiarazioni pubbliche e processuali relative alla sua condotta e ai rapporti con alcune giovani.

Se la questione non fosse estremamente seria, ci sarebbe materiale per imbastire una barzelletta: l’ex presidente americano Bill Clinton ha dichiarato sotto giuramento di non aver mai mentito sotto giuramento. Non è una burla: i filmati appena pubblicati delle audizioni di lui e sua moglie presso la commissione del Congresso che si occupa del caso Epstein lo testimoniano. «Ha mai mentito durante una deposizione?», chiede una deputata. «No», risponde l’ex presidente. «Ha mai mentito sotto giuramento?». «No», ribadisce di nuovo. Se la questione non fosse estremamente seria, ci sarebbe materiale per imbastire una barzelletta: l’ex presidente americano Bill Clinton ha dichiarato sotto giuramento di non aver mai mentito sotto giuramento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bill Clinton giura e poi mente ancora: «Mai mentito sotto giuramento»

Hillary Clinton all'attacco: "Mai incontrato Epstein, sentite Trump sotto giuramento". Oggi l'interrogatorio del marito BillQuesta sera sarà la prima volta che un ex presidente sarà costretto a testimoniare davanti al Congresso: Bill Clinton, dopo la deposizione della...

Leggi anche: Hilary Clinton: “Mai incontrato Epstein, Trump venga a testimoniare sotto giuramento”

Altri aggiornamenti su Bill Clinton.

Temi più discussi: Epstein, tutte le amnesie di Bill Clinton tra non ricordo e non sapevo nulla; La storia del lungo rapporto Clinton-Epstein: viaggi, foto, donazioni (e le nozze della figlia Chelsea); Bill Clinton, 'non avevo idea dei crimini di Epstein'; Foto, voli privati e nuove accuse. File censurati di Trump con 13 enne. Le rivelazioni che agitano Washington. Bill Gates e le due russe, tremano i Clinton.

Hillary Clinton su Epstein difende Bill e assicura: Mai incontrato, mai stata sulla sua isolaL’ex presidente sotto torchio si nasconde e giura: «Non ho fatto nulla di male». Un assist a Trump: «Già nel 2000 mi disse di aver litigato con il faccendiere» ... lastampa.it

Epstein, Bill Clinton nega tutto e cresce la pressione su TrumpDi fronte alla Commissione: «Non ho visto nulla, non ho fatto nulla di sbagliato». Su Trump: «Non mi ha mai detto nulla che mi abbia fatto pensare che fosse coinvolto» ... ilsole24ore.com

Bill Clinton interrogato su Caso Epstein. Dio piange le sue figlie facebook

Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton hanno testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti giovedì e venerdì. x.com