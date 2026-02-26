Hilary Clinton afferma di non aver mai incontrato Jeffrey Epstein e invita Donald Trump a testimoniare sotto giuramento, sottolineando la propria posizione riguardo alle accuse e alle presunte connessioni. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione pubblica su questioni legate a figure politiche e controversie passate. La sua posizione viene presentata come una risposta alle recenti chiacchiere che circolano.

“Non ricordo di aver mai incontrato Epstein. Non ho mai volato sul suo aereo né visitato la sua isola”. Così Hillary Clinton nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso del finanziere Jeffrey Epstein. ”Non ero a conoscenza dei suoi crimini”, ha aggiunto, dicendo che ”come qualsiasi persona normale sono inorridita dai suoi crimini” e accusando l’amministrazione Trump di aver “abbandonato i sopravvissuti e di fare il gioco dei trafficanti”. L’ex segretario di Stato e moglie dell’ex presidente americano Bill Clinton, che sarà ascoltato domani, ha anche alzato il tiro contro The Donald. “Se questa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hilary Clinton: “Mai incontrato Epstein, Trump venga a testimoniare sotto giuramento”

Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di HawkingHillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

Caso Epstein, i Clinton pronti a testimoniare sotto giuramento: passa la linea repubblicanaL’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la moglie Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare sotto giuramento nell’inchiesta...

Hillary Clinton costretta di nuovo a difendere Bill: Mai incontrato Epstein, indagate su TrumpL'ex segretaria di Stato testimonia davanti alla Commissione di New York: Jeffrey Epstein era un individuo atroce, ma non è il ... huffingtonpost.it

Hillary Clinton: «Mai incontrato Epstein, non avevo idea dei suoi crimini. Chiamate Trump, non me»«Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini». Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione nella testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. «Non sono mai ... ilsole24ore.com