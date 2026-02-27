Hillary Clinton all' attacco | Mai incontrato Epstein sentite Trump sotto giuramento Oggi l' interrogatorio del marito Bill

Oggi si svolge la testimonianza di un ex presidente davanti al Congresso, dopo l'interrogatorio della moglie avvenuto ieri sera. La seduta riguarda i rapporti con Jeffrey Epstein e si concentra sui contatti e le eventuali comunicazioni avvenute nel corso degli anni. La presenza dell'ex presidente si inserisce in un contesto di indagini che coinvolgono diverse figure pubbliche e fa seguito alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane.

Questa sera sarà la prima volta che un ex presidente sarà costretto a testimoniare davanti al Congresso: Bill Clinton, dopo la deposizione della moglie avvenuta ieri sera, dovrà rispondere alle domande della Commissione di Vigilanza sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Un ulteriore segnale che la richiesta di una resa dei conti sugli abusi di Epstein su ragazze minorenni è diventata una forza quasi inarrestabile a Capitol Hill e non solo. Un’onda nata in America e che dopo aver travolto oltreoceano l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Usa Peter Mandelson è pronta a tornare a scuotere Washington. Ieri, dopo sei ore e... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di HawkingHillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

"Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini". Questa la dichiarazione iniziale di Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. "Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa - facebook.com facebook

Caso Epstein, Podesta: “Provano a coinvolgere Hillary Clinton per salvare Trump, ma lui ha perso” x.com